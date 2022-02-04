«Сбер» будет разрабатывать единый стандарт для «умного» дома вместе с Apple и Google

SberDevices, «дочка» «Сбера», присоединилась к международному альянсу по разработке единого стандарта для устройств «умного» дома Matter, сообщила пресс-служба компании. Стандарт позволит унифицировать системы и сделать их совместимыми друг с другом. Ожидается, что благодаря его разработке они станут более удобными для пользователей.

Объединяющий отрасль стандарт Matter предполагает надежное и безопасное подключение, обеспечивающее бесперебойную работу устройств «умного» дома. Он призван упростить и удешевить разработку для производителей и сделать устройства доступнее и удобнее для потребителей за счет их совместимости.

Проект был инициирован Apple, Google и Amazon, а площадку для разработчиков предоставила Connectivity Standards Alliance (бывшая Zigbee Alliance). В альянс уже входят более 400 компаний по всему миру, занимающиеся развитием интернета вещей ( IoT), и создающие устройства и сервисы, призванные сделать мир удобнее, и безопаснее и умнее.

Проделанная работа объединения уже позволяет функционировать в единой сети более 4 тыс. устройств.

В январе 2021 года к международной рабочей группе по разработке единого стандарта для «умных» устройств также присоединился «Яндекс».

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