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Сбербанк начал «выковыривать» чипы из неактивированных карт, чтобы вставить их в новые

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сбербанк нашел способ решить проблему дефицита чипов — их будут реимплантировать из старых неактивированных карт в новые. Об этом заявила исполнительный директор — начальник отдела киберкомплаенса банка Ольга Маклашина на конференции по безопасности платежей Paymentsecurity. 

Сбербанк начал «выковыривать» чипы из неактивированных карт, чтобы вставить их в новые

По ее словам, сейчас в России есть дефицит чипов, несмотря на то что их производители с российского рынка не уходили. Также возросла и цена.

«Наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному, – реимплантация чипов банковских карт, то есть мы начали "выковыривать" чипы из карточек и вставлять их в новые карты», — сообщила Маклашина (цитата по РИА Новости).

Для этих целей будут использовать только те карты, которые не были активированы, то есть клиенты их не забрали. Перед процедурой данные с чипа удаляются.

Ежемесячно у банка накапливается около 375 тыс. неактивированных карт, реимплантация позволит Сбербанку сэкономить 1 млрд рублей в текущем году. 

Фото на обложке: Teerasak Ladnongkhun / Shutterstock

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