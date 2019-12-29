Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«СберМаркет» назвал рекордную длину чека за товары к Новому году

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сбербанк рассказал о самых необычных случаях и интересных фактах в работе компаний своей экосистемы в 2019 году. Об этом говорится в сообщении банка.

«СберМаркет» назвал рекордную длину чека за товары к Новому году

«СберМаркет»

  • Клиент сервиса из Санкт-Петербурга заказал 2700 шоколадок Ritter Sport, которые продавались по акции. Заказ доставляли на двух автомобилях. Весь процесс занял более 5 часов.
  • Один из клиентов заказал новогодние продуктовые наборы на 2,9 млн рублей. Чек за покупку оказался более 30 метро в длину. В наборах — колбаса, рыба, икра, чай, кофе, конфеты, мандарины и другое.

Delivery Club

  • Самый большой заказ в 2019 году — 400 грузинских хинкали общим весом 30 кг. А самый маленький — несколько кусков хлеба к обеду. 
  • Одна из клиенток из Ростова-на-Дону осталась запертой в своей квартире. Женщина заказала доставку еды и бросила приехавшему по адресу курьеру с балкона ключи, тот поймал их, открыл входную дверь в квартиру и отдал еще не остывшую пиццу.

«Эвотор»

  • Смарт-терминалы «Эвотор» могут озвучить сумму чека и сдачу, благодарить клиента и рассказывать об акциях по-русски, по-английски и по-китайски. Но самый необычный запрос к разработчикам не был связан с решением бизнес-задач: предприниматели попросили интегрировать в кассы классические электронные «игрушки». Теперь на «Эвоторе» можно разложить пасьянс или сыграть в тетрис.
В экосистему Сбербанка входит более 20 компаний по основным направлениям: электронная коммерция («Яндекс.Маркет»), медицина (DocDoc), телекоммуникации («Сбербанк Телеком»), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл («Фудплекс»), сервисы для оптимизации бизнес-процессов («Эвотор», «Интеркомп») и другие.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

29 декабря 2019

P&G CEO Challenge

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

09 января 2020

Маркетинг в социальных сетях (SMM)

15 января 2020

Гайдаровский форум

15 января 2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

17 января 2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

29 декабря 2019

P&G CEO Challenge

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

09.01.2020

Маркетинг в социальных сетях (SMM)

15.01.2020

Гайдаровский форум

15.01.2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

27 декабря 2019 — 31 марта 2020

Деловая среда

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

5 января — 29 февраля 2020

«Бизнес-класс»

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ