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«СберМаркет» назвал рекордную длину чека за товары к Новому году
Новости
Анастасия Марьина
Сбербанк рассказал о самых необычных случаях и интересных фактах в работе компаний своей экосистемы в 2019 году. Об этом говорится в сообщении банка.
«СберМаркет» назвал рекордную длину чека за товары к Новому годуАнастасия Марьина
«СберМаркет»
- Клиент сервиса из Санкт-Петербурга заказал 2700 шоколадок Ritter Sport, которые продавались по акции. Заказ доставляли на двух автомобилях. Весь процесс занял более 5 часов.
- Один из клиентов заказал новогодние продуктовые наборы на 2,9 млн рублей. Чек за покупку оказался более 30 метро в длину. В наборах — колбаса, рыба, икра, чай, кофе, конфеты, мандарины и другое.
Delivery Club
- Самый большой заказ в 2019 году — 400 грузинских хинкали общим весом 30 кг. А самый маленький — несколько кусков хлеба к обеду.
- Одна из клиенток из Ростова-на-Дону осталась запертой в своей квартире. Женщина заказала доставку еды и бросила приехавшему по адресу курьеру с балкона ключи, тот поймал их, открыл входную дверь в квартиру и отдал еще не остывшую пиццу.
«Эвотор»
- Смарт-терминалы «Эвотор» могут озвучить сумму чека и сдачу, благодарить клиента и рассказывать об акциях по-русски, по-английски и по-китайски. Но самый необычный запрос к разработчикам не был связан с решением бизнес-задач: предприниматели попросили интегрировать в кассы классические электронные «игрушки». Теперь на «Эвоторе» можно разложить пасьянс или сыграть в тетрис.
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