Сбербанк начал переговоры с банками о подключении к сервису «Плати QR»

Сбербанк приступил к переговорам с крупнейшими банками о подключении к сервису «Плати QR». Пока к проекту присоединились «Альфа-банк», «Тинькофф», «Совкомбанк», узнал «Коммерсантъ».
«Тинькофф» подключился к сервису в июле 2023 года. QR-код может быть в виде наклейки на торговом прилавке или может выводиться на экран POS-терминала. Сейчас подобных терминалов уже более 1,4 млн по всей стране.
Если «Сбер» увеличит число партнеров, сервис «сможет составить реальную конкуренцию системе быстрых платежей ЦБ». Однако, по словам собеседников издания, часть компаний уже отказала, опасаясь реакции Центробанка и вторичных санкций.
- Активнее всего Системой быстрых платежей (СБП) пользуются предприятия сферы розничной торговли, общепит и салоны красоты. Эксперты «Точки» считают, что ряду отраслей выгодно полностью перейти на работу по СБП: это коворкинги, студии танцев, услуги мастеров в сфере красоты, различные онлайн-школы и курсы.
Фото на обложке: Unsplash
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