Сбербанк приступил к переговорам с крупнейшими банками о подключении к сервису «Плати QR». Пока к проекту присоединились «Альфа-банк», «Тинькофф», «Совкомбанк», узнал «Коммерсантъ».

Сбербанк начал переговоры с банками о подключении к сервису «Плати QR»