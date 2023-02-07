Аналитики рассказали, за что чаще всего в сети ругают «Сбер», «Тинькофф» и «Альфа-банк»

Россияне чаще всего критикуют «Тинькофф» за слабую клиентскую поддержку, «Сбер» — за блокировку переводов по карте, уровень сервиса в отделениях и навязчивую продажу банковских продуктов, «Альфа-банк» — за высокие комиссии, сбои мобильного приложения.
Такую статистику собрали аналитики «Ашманов и партнеры». Компания проанализировала количество и тональность упоминаний десяти наиболее обсуждаемых в сети банков — «Сбера», «Тинькофф», «Альфа-банка», «Райффайзена», «Газпромбанка», банка «Русский стандарт», «Россельхозбанка», «Совкомбанка», ВТБ и «Почта банка».
В целом аналитики отметили положительную тенденцию — позитивные упоминания составляют треть от общего числа и почти втрое превышают количество негативных сообщений.
Среди преимуществ «Тинькофф» отмечают удобство и разнообразие продуктов, высокую степень интеграции с другими сервисами; «Сбер» часто упоминают в качестве хорошего работодателя, отмечают рост качества сервисов и удобство сети банкоматов; у «Альфа-Банка» отмечают премиальность сервиса и высокие лимиты на бесплатные переводы средств.
Если говорить о соотношении позитивных упоминаний к общему количеству сообщений, на первых строчках находятся «Россельхозбанк» (75%), «Совкомбанк» (73%). Доля позитивных сообщений у этих банков значительно выше средней по рынку (она составляет 41%).
Лидеры по доле негатива — «Райффазен» и «Сбер» — 28% и 20% соответственно.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Малый и средний бизнес отыграл падение 2022 года за счет роста продаж в ноябре-декабре — исследование
- 2 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
- 3 Медцентры теряют 30% обращений — почему так происходит и как с этим работать
- 4 Вернуть всех: что могут сделать торговые центры и бренды, чтобы снова привлечь покупателей
- 5 «Пропущенных стало меньше» — как региональные бизнесы общаются с клиентами в 2022. Исследование
ВОЗМОЖНОСТИ
07 февраля 2023
08 февраля 2023