Аналитики рассказали, за что чаще всего в сети ругают «Сбер», «Тинькофф» и «Альфа-банк»

Россияне чаще всего критикуют «Тинькофф» за слабую клиентскую поддержку, «Сбер» — за блокировку переводов по карте, уровень сервиса в отделениях и навязчивую продажу банковских продуктов, «Альфа-банк» — за высокие комиссии, сбои мобильного приложения.

Такую статистику собрали аналитики «Ашманов и партнеры». Компания проанализировала количество и тональность упоминаний десяти наиболее обсуждаемых в сети банков — «Сбера», «Тинькофф», «Альфа-банка», «Райффайзена», «Газпромбанка», банка «Русский стандарт», «Россельхозбанка», «Совкомбанка», ВТБ и «Почта банка».

В целом аналитики отметили положительную тенденцию — позитивные упоминания составляют треть от общего числа и почти втрое превышают количество негативных сообщений.

Среди преимуществ «Тинькофф» отмечают удобство и разнообразие продуктов, высокую степень интеграции с другими сервисами; «Сбер» часто упоминают в качестве хорошего работодателя, отмечают рост качества сервисов и удобство сети банкоматов; у «Альфа-Банка» отмечают премиальность сервиса и высокие лимиты на бесплатные переводы средств.

Если говорить о соотношении позитивных упоминаний к общему количеству сообщений, на первых строчках находятся «Россельхозбанк» (75%), «Совкомбанк» (73%). Доля позитивных сообщений у этих банков значительно выше средней по рынку (она составляет 41%).

Лидеры по доле негатива — «Райффазен» и «Сбер» — 28% и 20% соответственно.

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