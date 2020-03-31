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Сбербанк впервые открыл доступ к своей виртуальной школе для сотрудников

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сбербанк открыл доступ к части учебных материалов в собственной виртуальной школе для всех желающих. Об этом говорится в сообщении компании.

Сбербанк впервые открыл доступ к своей виртуальной школе для сотрудников

Материалы на портале будут обновляться еженедельно.

В открытой виртуальной школе представлены: 

  • курсы и тренажеры по темам развития корпоративных, ролевых, цифровых и профессиональных компетенций;
  • серия материалов проекта SberKnowledge (информационно-аналитического издания корпоративного университета Сбербанка) о новых трендах в менеджменте, коммуникации и комплексном развитии личности;
  • серия материалов от проекта EduTech (про лучшие практики в мире обучения) и «Пульс EduTech» (обзоры рынка образовательных технологий);
  • видео и статьи современных российских ученых про значимые открытия в области когнитивистики, лингвистики, больших данных и другое;
  • результаты научных исследований, подготовленные в рамках совместного проекта корпоративного университета и «ПостНауки»;
  • видеозаписи выступлений ведущих руководителей Сбербанка и приглашенных спикеров.

Также корпоративный университет Сбербанка совместно с издательством SmartReading открыл доступ для всех к более чем 450 экземплярам краткого содержания популярных книг в аудио и текстовом формате. Книги будут доступны до 20 апреля 2020 года. 

Пользователи, прошедшие все курсы до 1 мая, получат подтверждающий сертификат от корпоративного университета Сбербанка.

Фото: Unsplash

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