Новости
Сбербанк впервые открыл доступ к своей виртуальной школе для сотрудников
Новости
Анастасия Марьина
Сбербанк открыл доступ к части учебных материалов в собственной виртуальной школе для всех желающих. Об этом говорится в сообщении компании.
Сбербанк впервые открыл доступ к своей виртуальной школе для сотрудниковАнастасия Марьина
Материалы на портале будут обновляться еженедельно.
В открытой виртуальной школе представлены:
- курсы и тренажеры по темам развития корпоративных, ролевых, цифровых и профессиональных компетенций;
- серия материалов проекта SberKnowledge (информационно-аналитического издания корпоративного университета Сбербанка) о новых трендах в менеджменте, коммуникации и комплексном развитии личности;
- серия материалов от проекта EduTech (про лучшие практики в мире обучения) и «Пульс EduTech» (обзоры рынка образовательных технологий);
- видео и статьи современных российских ученых про значимые открытия в области когнитивистики, лингвистики, больших данных и другое;
- результаты научных исследований, подготовленные в рамках совместного проекта корпоративного университета и «ПостНауки»;
- видеозаписи выступлений ведущих руководителей Сбербанка и приглашенных спикеров.
Также корпоративный университет Сбербанка совместно с издательством SmartReading открыл доступ для всех к более чем 450 экземплярам краткого содержания популярных книг в аудио и текстовом формате. Книги будут доступны до 20 апреля 2020 года.
Пользователи, прошедшие все курсы до 1 мая, получат подтверждающий сертификат от корпоративного университета Сбербанка.
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter