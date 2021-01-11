«Сбер» представил сервис для создания виртуальных рабочих мест в облаке

Облачная платформа Сбербанка SberCloud представила сервис Workspace . Он предназначен для создания виртуальных рабочих мест в облаке. Также компания запустила сервис для работы с ИИ и услугу копирования данных в облако. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе SberCloud.

По заявлению SberCloud, c помощью Workspace можно быстро развернуть новый офис, в том числе распределенный. Сервис позволяет дистанционно создавать и администрировать рабочие места. Он обеспечивает информационную безопасность и предоставляет ПО сотрудникам.

С помощью виртуальных рабочих мест пользователи Workspace могут работать на любых устройствах с единой производительностью.

Еще один новый облачный сервис компании — GPU Accelerated Servers. Он позволяет получить виртуальные серверы на базе графических процессоров NVIDIA Tesla V100.

По данным «Сбера», они подойдут для сценариев, требующих одновременных высокопроизводительных вычислений в реальном времени. Например, для решения задач ИИ, машинного обучения, автоматизации научных и инженерных расчетов, 3D-анимации.

Третья представленная услуга Data Replication Service предназначена для переноса базы данных из внутрикорпоративной инфраструктуры в облако. Она также позволяет синхронизировать данные в режиме реального времени. С помощью сервиса можно создавать резервные копии и осуществлять миграцию в облако.

Все новые продукты развернуты на платформе SberCloud.Advanced.

«В состав [SberCloud.Advanced] уже входит более 45 интегрированных PaaS/IaaS сервисов. Новые представленные нами услуги еще больше расширяют возможности платформы в таких актуальных и востребованных областях, как дистанционная работа, машинное обучение, работа с видеоконтентом, упрощенная миграция и создание резервных копий в облаке», — отмечает гендиректор SberCloud Евгений Колбин.

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