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Сбербанк зарегистрирует товарный знак SberQ под проект оценки топ-менеджеров

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сбербанк в начале июня отправил на регистрацию товарный знак SberQ. Он регистрируется под продукт, который позволяет компаниям оценивать кандидатов на позиции топ-менеджеров.

Сбербанк зарегистрирует товарный знак SberQ под проект оценки топ-менеджеров

Инструмент оценки кандидатов на позиции руководителей высшего звена был запущен в 2020 году, рассказали Rusbase в пресс-службе Сбербанка. 

На странице SberQ говорится, что продукт может быть использован при подборе внешнего кандидата, внутреннего продвижения сотрудника, составления индивидуального трека развития руководителя и других целей.

Скриншот со страницы SberQ

Сбербанк описывает SberQ как «уникальный сплав передовых инструментов психодиагностики и симулятора реальной деятельности топ-менеджера».

На первом этапе диагностики участнику предлагается пройти авторский ряд психодиагностических заданий от Лаборатории нейронаук и поведения человека. Затем пользователь погружается в игровую симуляцию, где в атмосфере 2050 года сталкивается с разнообразными задачами и проблемами, «требующими предельной концентрации и мастерства истинного лидера».

«Инновационная методика оценки компетенций и психологических особенностей отлично зарекомендовала себя при подборе руководителей Сбербанка и применяется сторонними компаниями финансовых, производственных и технологических сегментов», — рассказали в банке, не уточнив, какие конкретно компании заказывали подобные исследования.

Отвечая на вопрос о стоимости, представитель банка сообщил, что «использование SberQ незначительно увеличивает средние затраты на подбор руководителей высшего звена».

Заявка Сбербанка на регистрацию SberQ была опубликована Роспатентом 5 июня. В настоящее время она еще проходит процедуру регистрации. 

В конце июня Сбербанк на своем сайте сообщил, что стал обладателем Гран-при премии «Цифровая пирамида — 2020» в номинации «HR Tech — продукт года» за проект SberQ.

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