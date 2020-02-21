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Сбербанк назвал разницу между инвестициями женщин и мужчин

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Сбербанк Управление Активами» проанализировала, как инвестируют мужчины и женщины. Как показало исследование, женщины — более активные инвесторы, но мужчины вкладывают большие суммы. Об этом Rusbase рассказал представитель «Сбербанка».

Сбербанк назвал разницу между инвестициями женщин и мужчин

«Сбербанк Управление Активами» проанализировала около 300 тысяч счетов в феврале этого года. Предпочтения инвесторов были изучены на основе продуктов доверительного управления: паевых инвестиционных фондов (открытых и закрытых), стандартных стратегий доверительного управления и индивидуальных инвестиционных счетов. 

Выяснилось, что на женщин приходится 56% от общего количества счетов с инструментами доверительного управления. В то же время мужчины инвестируют больше: 60% от общего объема вложений, или 162 млрд рублей.

Почти половина всех средств — более 130 млрд рублей — вложена в инструменты на основе облигаций. В эти инструменты женщины вкладываются чаще: 113,5 тысячи женщин против 74,9 тысячи мужчин. При этом мужчины все же вкладывают больше: их доля составляет 58% от вложенных средств.

В отношении более рискованных вложений в инструменты на основе акций женщины осторожней. Две трети вложений в акции сделали мужчины.

Среди инструментов пассивных инвестиций наиболее популярны индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с доверительным управлением, на втором месте — паевые инвестиционные фонды. Выбирая направления инвестиций, и мужчины, и женщины предпочитают облигации, акции и стратегии с гарантией возврата вложенной суммы.

Женщины-инвесторы открыли в «Сбербанк Управление Активами» 98 тысяч из 155 тысяч ИИС. При этом вложения в ИИС — 46,8 млрд рублей — разделились между мужчинами и женщинами поровну.

В открытых паевых инвестиционных фондах (ПИФ) и по количеству инвесторов, и по объему вложенных средств лидируют мужчины.

В портфеле стратегий с гарантией возврата вложенных суммы 59% клиентов — женщины, объем вложений у инвесторов обоих полов примерно одинаковый.

Абсолютное лидерство в инвестициях в рентную коммерческую недвижимость через закрытые фонды принадлежит мужчинам: они вкладываются в фонды недвижимости вдвое чаще и почти втрое больше — 22,9 млрд из 31 млрд рублей.

Одинаково популярны у инвесторов любого пола инструменты смешанных инвестиций, хотя мужчины вложили в них больше — 8,9 млрд из 15 млрд рублей.

Фото: Unsplash

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25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

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01 марта 2020

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