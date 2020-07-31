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Сбербанк рассказал, что чаще всего россияне оплачивают безналично

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Во втором квартале 2020 года, во время режима ограничений, россияне чаще всего платили безналично за одежду и электронику. Доля безналичных платежей в этих категориях составила 77,5% и 71,2% соответственно. Такие данные содержатся в исследовании Сбербанка, с которым ознакомилось РИА Новости.

Сбербанк рассказал, что чаще всего россияне оплачивают безналично

Доля безналичного оборота в категории «одежда» увеличилась на фоне закрытия непродовольственных магазинов. Если за второй квартал она составила 77,5%, то за апрель — 86,2%.

По другим категориям показатели следующие:

  • рестораны — 70,5% (за второй квартал 2020 года),
  • супермаркеты — 64,6%,
  • кафе — 63,1%,
  • гипермаркеты — 60,6%,
  • покупка строительных и хозтоваров — 59,1%,
  • фастфуд — 56,5%,
  • магазины у дома — 52,3%.

Аналитики зафиксировали падение среднего чека. Так, в ресторанах он упал на четверть, в кафе и заведениях фастфуда — на 5-6%.

«Потребители пытались приобрести максимальное количество товаров за одно посещение магазина, а также купить те позиции, которые стали недоступны у других ритейлеров из-за вводившихся ограничений», — рассказали в Сбербанке.

Россияне за второй квартал нарастили долю безналичных расчетов при оплате товаров и услуг на 0,3% по сравнению с первым кварталом, до 53,4%.

По данным Центробанка, доля безналичных операций в торговом розничном обороте в 2019 году составила 65%. По итогам 2020 года показатель может достигнуть 70%.

Фото: Creative Lab / Shutterstock

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