Сбербанк рассказал, что чаще всего россияне оплачивают безналично

Во втором квартале 2020 года, во время режима ограничений, россияне чаще всего платили безналично за одежду и электронику. Доля безналичных платежей в этих категориях составила 77,5% и 71,2% соответственно. Такие данные содержатся в исследовании Сбербанка, с которым ознакомилось РИА Новости.

Доля безналичного оборота в категории «одежда» увеличилась на фоне закрытия непродовольственных магазинов. Если за второй квартал она составила 77,5%, то за апрель — 86,2%.

По другим категориям показатели следующие:

рестораны — 70,5% (за второй квартал 2020 года),

супермаркеты — 64,6%,

кафе — 63,1%,

гипермаркеты — 60,6%,

покупка строительных и хозтоваров — 59,1%,

фастфуд — 56,5%,

магазины у дома — 52,3%.

Аналитики зафиксировали падение среднего чека. Так, в ресторанах он упал на четверть, в кафе и заведениях фастфуда — на 5-6%.

«Потребители пытались приобрести максимальное количество товаров за одно посещение магазина, а также купить те позиции, которые стали недоступны у других ритейлеров из-за вводившихся ограничений», — рассказали в Сбербанке.

Россияне за второй квартал нарастили долю безналичных расчетов при оплате товаров и услуг на 0,3% по сравнению с первым кварталом, до 53,4%.

По данным Центробанка, доля безналичных операций в торговом розничном обороте в 2019 году составила 65%. По итогам 2020 года показатель может достигнуть 70%.

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