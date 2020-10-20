Сбербанк начал выплату рекордных в истории России дивидендов

Сбербанк начал выплату дивидендов по итогам 2019 года. Их совокупный объем составит 422,4 млрд рублей. Половина суммы поступит в бюджет страны, так как правительство является крупнейшим акционером кредитной организации. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что указанный объем дивидендов является рекордно большим не только для Сбербанка, но и для всего российского фондового рынка.

«По итогам 2019 года Сбербанк начал выплату акционерам беспрецедентных по объёму дивидендов за всю историю российского фондового рынка — 422,4 млрд рублей. При этом в бюджет Российской Федерации, как крупнейшего акционера Сбербанка, поступит 211,2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг и номинальные держатели акций получили выплаты в срок не позднее 10 рабочих дней с даты закрытия реестра, то есть до 19 октября. Выплаты прочим акционерам, зарегистрированным в реестре, проведут до 10 ноября. Это соответствует прошествию 25 рабочих дней с момента закрытия реестра.

На одну акцию Сбербанка будет выплачено 18,7 рубля. Всего на дивиденды будет выделено 50% чистой прибыли кредитной организации по МСФО за 2019 год.

Напомним, что министерство финансов России стало владельцем контрольного пакета акций Сбербанка в апреле 2020 года. В результате сделки ведомство получило 50% от уставного капитала, или 52,32% общего числа голосующих акций. У Центробанка, предыдущего владельца, осталась одна обыкновенная голосующая акция.

Предыдущий рекорд по дивидендам в России поставил «Газпром». По итогам 2018 года компания выплатила акционерам 393,2 млрд рублей.

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