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Сбербанк купил долю в гжельском фарфоре
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Анна Бородкина
Сбербанк приобрел долю 37,5% в «Управляющей компании “Гжель”» в декабре этого года. Подробности сделки не раскрываются. Об этом сообщает РБК.
Сбербанк купил долю в гжельском фарфореАнна Бородкина
Заместитель предправления Сбербанка подтвердил изданию проведение сделки. Генеральный директор «Гжели» Александр Кочеров отказался от комментариев до выхода официального заявления.
Как сообщил источник РБК, сделка с банком была денежной. Завод «Объединение Гжель» долго находился в стадии банкротства,и теперь вместе со Сбербанком будет разрабатывать план развития.
По данным РБК, Кочеров, сооснователь сети «Эконика», получил гжельский завод в 2008 году за долги в 425 млн рублей, провел банкротство и наладил его работу.
Гендиректор имеет долю 25% в управляющей компании и 5% в объединении.
В октябре 2019 года акционерное общество «Союз» купило 60% в управляющей компании. Как пишет РБК, «Союз» — инвестор, который помог привлечь Сбербанк.
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