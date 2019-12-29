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Сбербанк купил долю в гжельском фарфоре

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Сбербанк приобрел долю 37,5% в «Управляющей компании “Гжель”» в декабре этого года. Подробности сделки не раскрываются. Об этом сообщает РБК.

Сбербанк купил долю в гжельском фарфоре

Заместитель предправления Сбербанка подтвердил изданию проведение сделки. Генеральный директор «Гжели» Александр Кочеров отказался от комментариев до выхода официального заявления.

Как сообщил источник РБК, сделка с банком была денежной. Завод «Объединение Гжель» долго находился в стадии банкротства,и теперь вместе со Сбербанком будет разрабатывать план развития.

По данным РБК, Кочеров, сооснователь сети «Эконика», получил гжельский завод в 2008 году за долги в 425 млн рублей, провел банкротство и наладил его работу.

ООО «Управляющая компания “Гжель”» владеет 95% ООО «Объединение Гжель» и 100% ООО «Гжель — Художественные мастерские».

Гендиректор имеет долю 25% в управляющей компании и 5% в объединении.

В октябре 2019 года акционерное общество «Союз» купило 60% в управляющей компании. Как пишет РБК, «Союз» — инвестор, который помог привлечь Сбербанк.

Фото: Keda sasha / Shutterstock

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