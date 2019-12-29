Сбербанк купил долю в гжельском фарфоре

Сбербанк приобрел долю 37,5% в «Управляющей компании “Гжель”» в декабре этого года. Подробности сделки не раскрываются. Об этом сообщает РБК.

Заместитель предправления Сбербанка подтвердил изданию проведение сделки. Генеральный директор «Гжели» Александр Кочеров отказался от комментариев до выхода официального заявления.



Как сообщил источник РБК, сделка с банком была денежной. Завод «Объединение Гжель» долго находился в стадии банкротства,и теперь вместе со Сбербанком будет разрабатывать план развития.



По данным РБК, Кочеров, сооснователь сети «Эконика», получил гжельский завод в 2008 году за долги в 425 млн рублей, провел банкротство и наладил его работу.

Фото: Keda sasha / Shutterstock

ООО «Управляющая компания “Гжель”» владеет 95% ООО «Объединение Гжель» и 100% ООО «Гжель — Художественные мастерские».Гендиректор имеет долю 25% в управляющей компании и 5% в объединении.В октябре 2019 года акционерное общество «Союз» купило 60% в управляющей компании. Как пишет РБК, «Союз» — инвестор, который помог привлечь Сбербанк.