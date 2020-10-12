Сбербанк запустил акцию «Спасибо, что вы в маске». За ношение масок в офисах банка клиенты получат скидки на такси, страховые продукты и онлайн-консультации у врачей. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

Клиентам Сбербанка пообещали скидки за ношение масок в отделениях