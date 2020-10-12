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Клиентам Сбербанка пообещали скидки за ношение масок в отделениях
Новости
Анна Оленькова
Сбербанк запустил акцию «Спасибо, что вы в маске». За ношение масок в офисах банка клиенты получат скидки на такси, страховые продукты и онлайн-консультации у врачей. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.
Клиентам Сбербанка пообещали скидки за ношение масок в отделенияхАнна Оленькова
Что можно получить:
- скидку 15% на 5 поездок для новых пользователей «Ситимобил»;
- скидку 15% на страховые продукты «Фарм страхование» и «Защита дома+» от компании «Сбербанк страхование»;
- 90 дней бесплатного использования сервиса «СберЗвук»;
- бесплатную онлайн-консультацию терапевта от телемедицинской платформы «СберЗдоровье»;
- 300 бонусных баллов при регистрации в сервисе «Кухня на районе»;
- подписку «Оптимум» на 45 дней от Okko за 1 рубль;
- 10% скидку на любой заказ из ресторанов в Delivery Club;
- скидку 200 рублей клиентам сервиса «Самокат» на заказы от 800 рублей;
- одну бесплатную доставку заказа от «СберМаркета».
Клиентам, носящим маску в отделении банка, будет выдаваться промокод со скидкой на несколько сервисов Сбербанка.
Акция проходит во всех офисах банка по всей стране.
Фото: Kapustin Igor / Shutterstock
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