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Клиентам Сбербанка пообещали скидки за ношение масок в отделениях

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Сбербанк запустил акцию «Спасибо, что вы в маске». За ношение масок в офисах банка клиенты получат скидки на такси, страховые продукты и онлайн-консультации у врачей. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

Клиентам Сбербанка пообещали скидки за ношение масок в отделениях

Что можно получить:

  • скидку 15% на 5 поездок для новых пользователей «Ситимобил»;
  • скидку 15% на страховые продукты «Фарм страхование» и «Защита дома+» от компании «Сбербанк страхование»;
  • 90 дней бесплатного использования сервиса «СберЗвук»;
  • бесплатную онлайн-консультацию терапевта от телемедицинской платформы «СберЗдоровье»;
  • 300 бонусных баллов при регистрации в сервисе «Кухня на районе»;
  • подписку «Оптимум» на 45 дней от Okko за 1 рубль;
  • 10% скидку на любой заказ из ресторанов в Delivery Club;
  • скидку 200 рублей клиентам сервиса «Самокат» на заказы от 800 рублей;
  • одну бесплатную доставку заказа от «СберМаркета».

Клиентам, носящим маску в отделении банка, будет выдаваться промокод со скидкой на несколько сервисов Сбербанка.

Акция проходит во всех офисах банка по всей стране.

Фото: Kapustin Igor / Shutterstock

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