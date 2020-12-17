Сбербанк и ВТБ заменят до 50% пластиковых карт на цифровые

Сбербанк и ВТБ намерены в течение нескольких ближайших лет довести долю цифровых карт в выпуске до 40-50%. Об этом представители банков рассказали РБК.

К концу 2023 года Сбербанк планирует эмитировать 50% от всех выпускаемых карт исключительно в цифровом формате, а ВТБ — до 40%. Сейчас в ВТБ на долю виртуальных карт приходится 5% выпуска (с оборотом почти 8 млрд рублей за 2020 год). Сбербанк выпускает более 10% карт без «пластика».

«В начале следующего года мы предоставим всем клиентам услугу «пластика как опции», при заказе любого карточного продукта им можно будет сразу воспользоваться в цифровом виде. А «пластик», при необходимости, клиенты смогут дозаказать позднее», — уточнил зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

«Цифра» позволяет банкам продавать карты более широкому кругу клиентов, экономя время и затраты на производство карт, их логистику до офисов и клиентов. На уход от платиковых карт влияет также рост бесконтактных платежей и электронной торговли и участие банков в ESG-повестке (Environmental, Social and Corporate Governance — окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление), поясняет издание.

Например, по данным Сбербанка, переход на цифровые карты позволил сэкономить более 5 тонн пластика. Всего же только во второй половине этого года в России было выпущено 284,8 млн банковских карт. Такие сведения предоставил ЦБ, правда, без разбивки на «пластик» и «цифру».

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