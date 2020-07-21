Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Фонд Сбербанка купит логистический комплекс в Московской области

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Фонд «Сбербанк – арендный бизнес 3» покупает индустриальный парк «PNK парк Вешки». Об этом Rusbase рассказали представители PNK Group — владельца здания.  

Фонд Сбербанка купит логистический комплекс в Московской области

«PNK парк Вешки» находится на Алтуфьевском шоссе, его общая площадь – 108 000 кв. м. Здание арендует сеть магазинов «Вкусвилл». Стороны уже подписали соответствующее соглашение.

Финансовые условия сделки не разглашаются. Управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков в разговоре с «Ведомостями» оценил «PNK парк Вешки» в 9–10 млрд рублей с учетом НДС.

«Сбербанк управление активами» в последние годы активно инвестирует в коммерческую недвижимость. В портфеле компании — четыре рентных фонда, паи которых предлагаются инвесторам. Совокупная чистая стоимость активов этих фондов составляет 31,5 млрд рублей.

Фото: Halfpoint / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

21 июля 2020

Конкурс на нейминг — Exitiv

22 июля 2020

«На пустом месте»

27 июля 2020

SberCode

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма