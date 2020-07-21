Фонд Сбербанка купит логистический комплекс в Московской области

Фонд «Сбербанк – арендный бизнес 3» покупает индустриальный парк «PNK парк Вешки». Об этом Rusbase рассказали представители PNK Group — владельца здания.

«PNK парк Вешки» находится на Алтуфьевском шоссе, его общая площадь – 108 000 кв. м. Здание арендует сеть магазинов «Вкусвилл». Стороны уже подписали соответствующее соглашение.

Финансовые условия сделки не разглашаются. Управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков в разговоре с «Ведомостями» оценил «PNK парк Вешки» в 9–10 млрд рублей с учетом НДС.

«Сбербанк управление активами» в последние годы активно инвестирует в коммерческую недвижимость. В портфеле компании — четыре рентных фонда, паи которых предлагаются инвесторам. Совокупная чистая стоимость активов этих фондов составляет 31,5 млрд рублей.

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