На экономическом форуме в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о том, как за несколько часов клиенты сняли в банкоматах более 250 млрд рублей. Инцидент произошел в 2014 году после распространения фальшивой новости. Об этом сообщает ТАСС.

В Сбербанке рассказали, как в 2014 году из-за слухов клиенты сняли более 250 млрд рублей наличных за полдня