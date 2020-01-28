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В Сбербанке рассказали, как в 2014 году из-за слухов клиенты сняли более 250 млрд рублей наличных за полдня

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

На экономическом форуме в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о том, как за несколько часов клиенты сняли в банкоматах более 250 млрд рублей. Инцидент произошел в 2014 году после распространения фальшивой новости. Об этом сообщает ТАСС.

В Сбербанке рассказали, как в 2014 году из-за слухов клиенты сняли более 250 млрд рублей наличных за полдня

По словам Кузнецова, в конце 2014 года появился фейк о том, что карты платежной системы Visa в один из дней перестанут работать в 00 часов 00 минут. Тогда владельцы карт начали активно снимать наличные деньги в банкоматах Сбербанка.

«В первой половине дня из наших устройств было снято более 250 млрд рублей», — сказал Кузнецов.

В сложившейся ситуации Сбербанку пришлось перейти на круглосуточную поставку наличных в банкоматы, что помогло, по их словам, предотвратить массовую панику.

Как пишет РБК, в середине декабря 2014 года на фоне резкого ослабления рубля начали распространяться слухи о том, что Сбербанк будет ограничивать выдачу наличных со счетов, а карты Visa и MasterCard, выпущенные им, будут заблокированы. Больше всего тогда снимали деньги в Смоленске, Тюмени, Рязани, Чувашии, Туле, Брянске и на Северном Кавказе. Позже банк выступил с официальным опровержением слухов.

Фото: ImYanis / Shutterstock

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