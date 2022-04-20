«СберКорус» запустил платформу импортозамещения программ и оборудования

«СберКорус» запустил платформу импортозамещения , где любой бизнес может подобрать российское программное обеспечение и оборудование взамен иностранного. Об этом говорится в сообщении IT-интегратора.

На платформе представлены российские аналоги большинства распространенных видов оборудования и программ для всех видов бизнеса. Ее особенность — возможность для компаний собрать индивидуальный портфель программ и организовать комплексное единовременное внедрение нужного софта и оборудования.

Программы на платформе разделены по отраслям бизнеса и области применения. Например:

оборудование Cisco, NEC, Dell, Intel, HP замещается поставками от Aquarius и Baikal Electronics, YADRO, iRU, Depo, Vecom;

программы от Microsoft Office — на «Битрикс-24», «Мой офис» или «Р7-офис»;

управление проектами и командами от Atlassian JIRA, Trello, Asana, Monday, Notion, Wrike — на «Битрикс-24».

технологии в HR от SAP HR и Oracle HSM — на «1С.Зарплата».

Всего на платформе собран 71 российский продукт, который может заменить 122 зарубежных программных продукта.

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