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«СберМаркет» нарастил оборот втрое за 2021 год

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Оборот сервиса доставки продуктов и товаров «СберМаркет» (входит в экосистему «Сбера») по итогам 2021 года вырос в три раза по сравнению с 2020 годом и составил 58,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

«СберМаркет» нарастил оборот втрое за 2021 год

Число заказов, доставленных сервисом в прошлом году, выросло в четыре раза — до 24 млн. Ежедневное число заказов превышает 150 тыс.

В прошлом году сервис начал работу в 56 новых городах и к концу года охватил 154 города. Также «СберМаркет» начал масштабировать услугу самовывоза более чем в 99 городах России на 40 ритейлеров, среди которых METRO, «Ашан», «Лента», «О’Кей», SELGROS Cash&Carry, Globus, «Магнит», «Виктория», SPAR. 

Всего «СберМаркет» сотрудничает со 150 торговыми сетями.

В третьем квартале ритейлер начал развивать быструю доставку от 20 минут. На конец года доля заказов в быстрой доставке составила более 30%. Экспресс-доставка работает из 88 федеральных и региональных сетей.

Также компания приступила к расширению категорий, доступные потребителю — появилась экспресс-доставка безрецептурных лекарств из аптек, входящих в ГК «Эркафарм»: «Самсон Фарма», «Доктор Столетов», «Озерки», «СуперАптека» и другие. Кроме того, было запущено сотрудничество с зоомагазинами, магазинами парфюмерии и косметики, открыты категории здорового питания и флористики. 

Оборот B2B-направления «СберМаркета» в 2021 году вырос в 2,6 раза. Клиентская база достигла почти 100 тыс. зарегистрированных юрлиц.

«СберМаркет» вместе со «СберМегаМаркетом», «СберЛогистикой», «Сбер Еаптеой» и «СММ Ритейлом», как сообщалось, войдет в новый eCommerce-холдинг, который создаст «Сбер».

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Фото на обложке: Unsplash

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