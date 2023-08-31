«Вкусно — и точка» запустила бесплатную доставку через «СберМаркет» в Москве и Петербурге

«Вкусно — и точка» нашла еще одного партнера для доставки. С 31 августа заказы из сети быстрого обслуживания в Москве и Санкт-Петербурге будут бесплатно доставлять курьеры «СберМаркета», говорится в сообщении «Вкусно — и точка».
В конце ноября сеть запустила доставку через «Яндекс.Еду» и Delivery Club, оформить заказ при этом можно через собственное приложение «Вкусно — и точка». В декабре «Вкусно — и точка» нашла первого регионального логистического партнера по доставке — им стал сервис Broniboy.
На первом этапе доставка через «СберМаркет» доступна из 11 точек в Москве и 10 в Санкт-Петербурге. Заказ можно оформить на сайте или через мобильное приложение сервиса. Среднее время ожидания составит около 30 минут.
По словам директора по развитию ресторанов в «СберМаркете» Анастасии Кудрявцевой, в ближайшие месяцы доставка из «Вкусно – и точка» через «СберМаркет» будет доступна еще для 50 городов России.
«Вкусно — и точка» начала работать в России 12 июня 2022 года. Это заведение — перезапуск McDonald’s, который прекратил обслуживать посетителей в марте 2022 года и продал российский бизнес своему франчайзи Александру Говору. В марте 2023 года сеть возобновила доставку из всех предприятий сети, где она была во времена McDonald’s.
Фото на обложке: «Вкусно — и точка»
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