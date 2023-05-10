«Дочка» «Сбера» подала заявку на регистрацию собственной серверной ОС в реестре отечественного софта

Дочерняя структура «Сбера» — «Сбертех» — подала заявку в реестр отечественного софта на регистрацию своей серверной операционной системы Platform V SberLinux OS Server, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявку.

Заявка была подана 27 апреля текущего года. Регистрация позволит использовать решение для госсектора, в частности перевести ведомства на сервисы платформы «Гостех», разработку которой ведет «Сбертех».

В заявке говорится, что Platform V SberLinux OS Server — серверная операционная система (ОС). Такие ОС используются для управления инфраструктурой, обеспечивают виртуализацию оборудования (наглядное представление информации об использовании вычислительных мощностей серверов), а также для развертывания прикладных сервисов и ПО в облаке.

Серверные ОС предполагают одновременную работу множества пользователей или сервисов, в связи с этим к ним предъявляется больше требований с точки зрения надежности и отказоустойчивости, безопасности, а также масштабирования, пояснил газете технический директор «DатаРу» Алексей Коваленя.

Речь идет про облачную платформу, где будут развернуты сервисы «Гостеха», сообщил партнер департамента управленческого консалтинга компании ДРТ (ранее — подразделение «Делойт» в России) Сергей Кудряшов.

Запуск платформы «Гостех» анонсировали еще в 2020 году, правительство поручило «Сберу» создать ее. Платформа должна была объединить в себе разрозненные государственные информационные системы, которыми пользуются ведомства.

«Гостех» можно определить как своего рода маркетплейс, где различные разработчики размещают свои продукты, а заказчик (ведомство) может выбирать нужные сервисы.

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