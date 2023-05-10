«Дочка» «Сбера» подала заявку на регистрацию собственной серверной ОС в реестре отечественного софта

Дочерняя структура «Сбера» — «Сбертех» — подала заявку в реестр отечественного софта на регистрацию своей серверной операционной системы Platform V SberLinux OS Server, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявку.
Заявка была подана 27 апреля текущего года. Регистрация позволит использовать решение для госсектора, в частности перевести ведомства на сервисы платформы «Гостех», разработку которой ведет «Сбертех».
В заявке говорится, что Platform V SberLinux OS Server — серверная операционная система (ОС). Такие ОС используются для управления инфраструктурой, обеспечивают виртуализацию оборудования (наглядное представление информации об использовании вычислительных мощностей серверов), а также для развертывания прикладных сервисов и ПО в облаке.
Серверные ОС предполагают одновременную работу множества пользователей или сервисов, в связи с этим к ним предъявляется больше требований с точки зрения надежности и отказоустойчивости, безопасности, а также масштабирования, пояснил газете технический директор «DатаРу» Алексей Коваленя.
Речь идет про облачную платформу, где будут развернуты сервисы «Гостеха», сообщил партнер департамента управленческого консалтинга компании ДРТ (ранее — подразделение «Делойт» в России) Сергей Кудряшов.
- Запуск платформы «Гостех» анонсировали еще в 2020 году, правительство поручило «Сберу» создать ее. Платформа должна была объединить в себе разрозненные государственные информационные системы, которыми пользуются ведомства.
- «Гостех» можно определить как своего рода маркетплейс, где различные разработчики размещают свои продукты, а заказчик (ведомство) может выбирать нужные сервисы.
Фото на обложке: Aksenov Petr /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ФРИИ инвестирует до 200 млн рублей в стартапы
- 2 Кейс: как компания запустила интернет-магазин для ювелирного бренда на рынок США в период санкций
- 3 Сисадмин + разработчик = DevOps-инженер? Так ли это и чем они занимаются сегодня
- 4 «Гардиум» проведет вебинар на тему того, как попасть в реестр отечественного ПО в 2023 году
- 5 Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ приглашает в зимнюю школу программной инженерии
ВОЗМОЖНОСТИ
10 мая 2023
10 мая 2023
10 мая 2023