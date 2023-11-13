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Произошел сбой в мобильном приложении Сбербанка — не удается перевести деньги

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В мобильном приложении Сбербанка случился сбой: не удается совершить денежные переводы, пользователи получают сообщение о том, что «сервис временно недоступен».

Произошел сбой в мобильном приложении Сбербанка — не удается перевести деньги

Такое сообщение редактор RB.RU получил при попытке перевода средств другому клиенту Сбербанка.

Скриншот RB.RU

Клиентам «Сбера» предлагается повторить попытку «через 5 минут или позже». 

По данным Downradar, число жалоб пользователей на момент публикации материала превышает 900 штук. Большинство сообщений о сбоях зафиксировано из Москвы и Новосибирска. 

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Обновлено в 14:00: В пресс-службе кредитной организации RB.RU сообщили, что «все сервисы "Сбербанк онлайн" работают в штатном режиме, наши специалисты оперативно их восстановили».

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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