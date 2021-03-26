Наталья Дмитриева
В работе сервисов «Яндекса» произошел массовый сбой, по данным сервиса Downdetector.
Пользователи жалуются на сбой у «Яндекса»Наталья Дмитриева
Большинство пользователей жалуются на работу почтового сервиса. С такой проблемой столкнулись 54% сообщивших о сбоях. Почти 43% не могут зайти на сайт «Яндекса».
На момент написания новости жалобы продолжают поступать. Сбой начался около 9 утра по мск и «кривая» графика жалоб продолжает расти. Предыдущий масштабный сбой в работе сервисов «Яндекса» наблюдался в начале марта.
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