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Пользователи жалуются на сбой у «Яндекса»

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

В работе сервисов «Яндекса» произошел массовый сбой, по данным сервиса Downdetector.

Пользователи жалуются на сбой у «Яндекса»

Большинство пользователей жалуются на работу почтового сервиса. С такой проблемой столкнулись 54% сообщивших о сбоях. Почти 43% не могут зайти на сайт «Яндекса». 

На момент написания новости жалобы продолжают поступать. Сбой начался около 9 утра по мск и «кривая» графика жалоб продолжает расти. Предыдущий масштабный сбой в работе сервисов «Яндекса» наблюдался в начале марта.

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