В России разрабатывают «СБПэй» для отечественной ОС «Аврора»

Национальная система платежных карт (НСПК) и дочерняя структура «Ростелекома» Открытая мобильная платформа (ОМП) разрабатывают «СБПэй» для российской ОС «Аврора». Это будет первое платежное приложение для российской операционной системы.

Сейчас система работает в тестовом режиме. Полноценный запуск для клиентов должен произойти с выходом версии «Авроры» 5.0 в декабре. «СБПэй» для «Авроры» можно будет скачать из магазина Rustore, который также должен запуститься до конца 2023 года, узнали «Ведомости».

Пока устройств на основе отечественной ОС не так много: смартфоны и планшеты на «Авроре» есть у российских вендоров F+ tech, Yadro, «Аквариуса». За время существования было произведено более 0,5 млн мобильных устройств, рассказывал ранее старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

Национальная мобильная экосистема на ОС «Аврора» по планам должна быть создана к 2030 году. Она будет создана на базе Android. Стоимость проекта, который предполагает также выпуск 70 млн мобильных устройств для всех сегментов рынка, «Ростелеком» оценивал в 480 млрд рублей.

В январе 2023 года Минцифры исключило из программы цифровой трансформации бюджет на ОС «Аврора». Предполагалось, что деньги пойдут на разработку мобильных сервисов под «Аврору» и адаптацию устройств партнеров — мобильное антивирусное ПО, офисный софт и другие сервисы.

Фото на обложке: OMPRussia