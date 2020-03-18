Предприятия встанут, доллар будет по 100: худший сценарий кризиса от Германа Грефа

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о худшем сценарии развития экономического кризиса в России. Так, нефть будет стоить $20, доллар — 100 рублей, а предприятия встанут. Об этом пишут «Ведомости».

Всего Сбербанк разработал три модели развития событий. При худшем сценарии Россию ждут временные разрывы производственных цепочек и остановка части предприятий.

«Это такой вообще экстремальный совершенно сценарий. Более худшего сценария мы пока не придумали, пока обстановка не дает нам задачки еще совсем уж критический вариант рассматривать», — рассказал Греф.

По словам банкира, при любом сценарии для Сбербанка и его клиентов каких-либо драматических последствий не будет. Банк сумеет спокойно пройти кризис без сторонней поддержки и сохранит прибыльность, уверен Греф.

Глава Сбербанка не стал раскрывать, какие потери прогнозируются при реализации каждого сценария, но отметил, что они «приемлемы».

Греф также сообщил, что на фоне возросшей неопределенности на рынках Сбербанк стал помогать своим крупным клиентам, определив «пофамильно» всех, у кого могут возникнуть проблемы.