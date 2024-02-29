Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку OpenAI — WSJ

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводит проверку в отношении разработчика ChatGPT — компании OpenAI, рассказали газете The Wall Street Journal осведомленные источники.
Интерес регулятора связан с возможным введением в заблуждение инвесторов компании, сейчас SEC изучает рабочую переписку основателя и главы OpenAI Сэма Альтмана и других бывших и действующих топ-менеджеров.
Как утверждают источники газеты, комиссия потребовала предоставить внутреннюю переписку еще в декабре прошлого года, после ситуации с отставкой Сэма Альтмана. В ноябре совет директоров компании отправил Альтмана в отставку в связи с утратой доверия.
Однако спустя несколько дней OpenAI объявила о достижении договоренности и возвращении Альтмана на пост генерального директора.
Как поясняют собеседники WSJ, заинтересованность со стороны комиссии объясняется ноябрьскими событиями. Компания управляется одноименной некоммерческой организацией, а среди инвесторов коммерческого подразделения — венчурные инвесторы, сотрудники и Microsoft, вложившая ранее в проект $13. Последняя сегодня владеет в OpenAI 49%-ой долей.
Газета при этом указывает, что комиссия зачастую прекращает проверки без предъявления обвинений.
Ранее в этом месяце стало известно, что Сэм Альтман находится в поиске инвесторов для запуска собственного производства AI‑чипов.
Осенью прошлого года СМИ писали, что компания изучает возможности снизить зависимость от Nvidia.
Фото на обложке: sdx15 /
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