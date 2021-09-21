Каждый десятый продавец «AliExpress Россия» является самозанятым

С начала года количество продавцов «AliExpress Россия» в качестве самозанятых выросло в шесть раз и достигло 6 тыс. Каждый десятый продавец — самозанятый: к осени на платформе было более 60 тыс. российских магазинов. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

Лидеры по числу зарегистрированных самозанятых не изменился: Москва, Санкт-Петербург и области, Краснодарский край, Татарстан и Башкортостан, а также Свердловская область.

Быстрее всего на маркетплейсе росло количество самозанятых из Краснодарского края (на 91% за полгода), Нижегородской области (86%), Свердловской области (78%).

Общий ассортимент магазинов самозанятых превышает 65 тыс. позиций. Самый большой выбор в категории «Товары для спорта», «Дом и сад»,

Кроме того, на AliExpress представлено около 3500 украшений и аксессуаров, произведенных самозанятыми продавцами — большая часть из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской, Ростовской и Нижегородской областей.

Топ-10 категорий товаров самозанятых по обороту:

Товары для дома и сада; Товары для автомобиля (↑ с 6 места за полгода); Товары для красоты и здоровья (↑ с 8 места); Игрушки и товары для хобби (впервые в топ-10); Товары для спорта (↓ со 2 места); Товары для офиса и школы (↓ с 5 места); Аксессуары и украшения; Инструменты (впервые в топ-10); Товары для ремонта (↓ с 3 места); Сумки (впервые в топ-10).

AliExpress работает с самозанятыми продавцами с августа прошлого года — до тех пор открыть магазин на платформе могли только юрлица или ИП. Чаще всего самозанятые открывают магазины с товарами для дома и сада (26% продавцов от общего числа зарегистрированных на AliExpress самозанятых), игрушками и товарами для хобби (7%), товарами для автомобилей (7%), украшениями (7%) и товарами для спорта (7%).

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Фото: smile23 / Shutterstock