Каждый десятый продавец «AliExpress Россия» является самозанятым

С начала года количество продавцов «AliExpress Россия» в качестве самозанятых выросло в шесть раз и достигло 6 тыс. Каждый десятый продавец — самозанятый: к осени на платформе было более 60 тыс. российских магазинов. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.
Лидеры по числу зарегистрированных самозанятых не изменился: Москва, Санкт-Петербург и области, Краснодарский край, Татарстан и Башкортостан, а также Свердловская область.
Быстрее всего на маркетплейсе росло количество самозанятых из Краснодарского края (на 91% за полгода), Нижегородской области (86%), Свердловской области (78%).
Общий ассортимент магазинов самозанятых превышает 65 тыс. позиций. Самый большой выбор в категории «Товары для спорта», «Дом и сад»,
Кроме того, на AliExpress представлено около 3500 украшений и аксессуаров, произведенных самозанятыми продавцами — большая часть из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской, Ростовской и Нижегородской областей.
Топ-10 категорий товаров самозанятых по обороту:
- Товары для дома и сада;
- Товары для автомобиля (↑ с 6 места за полгода);
- Товары для красоты и здоровья (↑ с 8 места);
- Игрушки и товары для хобби (впервые в топ-10);
- Товары для спорта (↓ со 2 места);
- Товары для офиса и школы (↓ с 5 места);
- Аксессуары и украшения;
- Инструменты (впервые в топ-10);
- Товары для ремонта (↓ с 3 места);
- Сумки (впервые в топ-10).
AliExpress работает с самозанятыми продавцами с августа прошлого года — до тех пор открыть магазин на платформе могли только юрлица или ИП. Чаще всего самозанятые открывают магазины с товарами для дома и сада (26% продавцов от общего числа зарегистрированных на AliExpress самозанятых), игрушками и товарами для хобби (7%), товарами для автомобилей (7%), украшениями (7%) и товарами для спорта (7%).
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Фото: smile23 / Shutterstock
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