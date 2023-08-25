Банки прекратили выдачу сельской ипотеки под 3% из-за повышения ключевой ставки ЦБ до 12%

Банки прекратили выдачу сельской ипотеки под 3%. Программу возобновят после изменения текущей экономической ситуации. 15 августа ЦБ поднял ключевую ставку до 12,5% – из-за этого выдачу сельской ипотеки приостановили.
Минсельхоз сообщил о приостановке программы сельской ипотеки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Сельская ипотека по госпрограмме выдается по ставке от 0,1% до 3% годовых. Программа приостановлена в целях недопущения превышения банками лимитов бюджетных обязательств.
Разницу по ключевой ставке ЦБ и сельской ипотеки компенсирует государство. 15 августа Банк России поднял ключевую ставку до 12,5% на фоне значительного ослабления рубля.
В Минсельхозе сообщили, что выдача ипотечных кредитов по сельской ипотеке возобновится после изменения текущей экономической ситуации.
Фото на обложке: DariaGa /
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