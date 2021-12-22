Шадаев заявил о разработке нового закона о регулировании оборота Big Data в России

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) Максут Шадаев заявил, что к 1 февраля в России появится законодательная база по регулированию оборота больших данных (Big Data).

Соответствующие законопроект обсуждается ведомством с депутатами Госдумы РФ, рассказал Шадаев на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде на тему «О внедрении технологий искусственного интеллекта в экономике и социальной сфере».

«У нас сейчас на площадке Госдумы проходит обсуждение законопроекта по регулированию оборота больших данных. Президент нам поставил крайне амбициозные сроки — 1 февраля. Мы должны обеспечить принятие этой регуляторики», — заявил министр, которого цитирует агентство ТАСС.

В 2020 году правительство РФ отклонили разработанный Минкомсвязи РФ (в сентябре переименовано в Минкомцифры) законопроект о больших данных.

Речь шла о поправках в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые предусматривали введение понятия «большие данные», «оператор больших данных» и «обработка больших данных», а также создание реестра операторов больших данных. Контроль Big Data ведомство предлагало возложить на Роскомнадзор.

Против законопроекта выступили представители Ассоциации больших данных, в которую входят «Яндекс», «Ростелеком», «Тинькофф», «Сбер», VK и другие компании. АБД направила в адрес Шадаева письмо о том, что инициатива затормозит развитие рынка Big Data, искусственного интеллекта и создаст преференции для иностранцев.

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Фото на обложке: Unsplash