Спрос на специалистов по приготовлению шашлыка перед майскими праздниками вырос на 47%

Спрос на шашлычников и мангальщиков в апреле 2023 года вырос на 47% и 31% соответственно по сравнению с мартом этого года, говорится в исследовании «Авито Работа», с результатами которого ознакомился RB.RU. Необходимость в этих специалистах подогрел приближающийся дачный сезон и майские праздники.

«Авито Работа» также отметила рост востребованности всех специалистов, связанных с приготовлением шашлыка, и за год. Так, число вакансий на мангальщиков выросло в три раза в апреле 2023 года по сравнению с апрелем 2022 года, а шашлычников стали подыскивать в 2,5 раза чаще.

Также весной традиционно выросла посещаемость заведений общепита — аналитики объясняют это ростом заказов шашлыков в ресторанах и кафе от тех посетителей, у кого нет дачи или загородного дома. Так, спрос на официантов в апреле вырос на 39% по сравнению с мартом.

Исследование «Авито Работы» также показало, что больше половины (59%) россиян хотели бы дольше отдыхать в майские праздники. 33% при этом готовы на сокращение январских выходных, чтобы отдохнуть в мае.

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