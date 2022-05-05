Нефтяной гигант Shell назвал сумму своих убытков от ухода с российского рынка

Британский нефтяной гигант Shell подсчитал, сколько денег потерял от ухода с российского рынка. Почти половины упущенных средств компания недосчиталась из-за выхода из нефтегазового проекта «Сахалин-2», 50% акций которого принадлежат «Газпрому».
Согласно финансовому отчету Shell за первый квартал текущего года, убытки корпорации от ухода с российского рынка и выхода из совместных с Россией проектов составили $3,9 млрд.
$1,6 млрд Shell потеряла в связи с выходом из «Сахалина-2». Нефтегазовый проект компания развивала совместно с «Газпромом», которому принадлежат половина акций предприятия, а также с японскими Mitsui и Mitsubishi, доля которых в проекте составляет по 10%.
Убытки в размере $1,13 млрд Shell понесла из-за списаний по «Северному потоку – 2», еще $858 млн – по другим проектам, которые вела в России.
Собственный прогноз Shell, который корпорация дала в начале апреля, предполагал потерю от $4 млрд до $5 млрд после ухода из России. Shell объявила о сворачивании деятельности в России в феврале, в марте компания отказалась от закупок российской нефти и заключения новых срочных контрактов.
Фото на обложке: Walter Eric Sy /
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