Аэропорт «Шереметьево» открыл новый терминал для международных рейсов

В аэропорту «Шереметьево» заработал новый терминал С1. Это пятый по счету терминал аэропорта. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Площадь нового терминала – 127 тысяч кв. м, пропускная способность – 20 млн пассажиров в год. С его вводом общая пропускная способность «Шереметьево» достигла 80 млн человек.

С1 предназначен для обслуживания международных направлений. Инвестиции в его запуск составили 32 млрд рублей вместе с паркингом, сообщил председатель совета директоров «Шереметьево» Александр Пономаренко.

Ранее «Шереметьево» сообщало, что строительство С1 обойдется в 19,9 млрд рублей.

С1 так же, как и терминал B аэропорта (вместе они формируют северный терминальный комплекс и являются продолжением друг друга), будет предназначен только для «Аэрофлота». «Аэрофлот» формирует около 80% пассажиропотока «Шереметьево» и позиционируется как премиальный перевозчик.

Добраться до терминалов С1 и В можно на автобусах, запущенных «Аэроэкспрессом» от станции метро «Ховрино». Поезда «Аэроэкспресс» сейчас ходят только до южных терминалов «Шереметьево» – D, F и Е. От этих терминалов пассажиры также могут добраться до В и С1 по подземным тоннелям на поезде, который соединяет южный и северный терминальные комплексы.

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