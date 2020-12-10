В России заработал первый шеринг самосвалов «КамАз»

Впервые в России запущен грузовой каршеринг. Услуга доступна в рамках онлайн-сервиса аренды спецтехники «Спецшеринг» (цифровой проект ПАО «КамАз»). Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Взять в пользование грузовик для транспортировки сыпучих строительных, промышленных и иных грузов можно на срок от одного дня до одного года. В автопарке есть самосвалы «КамАз-65801» грузоподъёмностью 32 тонны. По данным компании, это одна из самых востребованных моделей в линейке продукции автопроизводителя.

Сервис аренды самосвалов «КамАз» работает по классической модели шеринга. В стоимость аренды включено всё, кроме топлива — автомобиль застрахован ОСАГО и КАСКО, проходит регулярное техническое обслуживание и замену всех расходных элементов, уверяют в компании. Также доступна к заказу услуга аренды самосвала с водителем.

Сейчас сервис аренды самосвалов доступен бизнес-заказчикам в Казани и других городах Татарстана. В первом квартале 2021 года планируется запуск в Москве, далее — открытие в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Прием заявок для клиентов в московском регионе уже открыт.

«Это альтернатива лизингу или классической аренде. Клиенту не нужно думать о процедуре приобретения автомобиля, первоначальном платеже, и о последующем его содержании. Клиент арендует грузовик для решения краткосрочных бизнес-задач и платит только за это время», — пояснил основатель сервиса «Спецшеринг» Роберт Зайниев.

Онлайн-сервис «Спецшеринг» запущен в 2019 году (создан в рамках акселератора бизнес-идей ПАО «КамАз»). В 2020 году «Спецшеринг» стал резидентом особой экономической зоны «Иннополис».

Фото: пресс-служба ПАО «КамАз»