«Шоколадница» начала тестировать роботов-официантов

ГК «Шоколадница» запустила в двух кофейнях сети пилотный проект, в рамках которого протестирует роботов-официантов. Об этом говорится в сообщении компании.

Роботы будут обслуживать посетителей в кофейнях в ТЦ «Метрополис» и на Климентовском переулке, 10, стр. 1. На каждом объекте планируется тестировать по одному роботу-официанту. В случае положительных результатов планируется масштабировать проект на всю сеть.

Устройства моделей BellaBot и PuduBot произвела компания Pudu Robotics. При создании внешнего вида BellaBot использовались черты домашнего кота.

BellaBot имеет несколько каналов взаимодействия с клиентом: голос и световой эффект. Интеллектуальная голосовая система с искусственным интеллектом позволяет гостю общаться с Bellabot.

Когда Bellabot поднесет еду к столу, он попросит клиента взять посуду с соответствующего подноса голосом, а поднос с мигающей лампой укажет на нужный заказ. Система имеет возможность общаться на трех языках — русском, английском и китайском — по принципам и аналогии с известными голосовыми помощниками.

На дисплее робота сотрудник кофейни указывает номера столов и соответствующие им подносы, таким образом робот понимает, к какому именно столику ему необходимо подъехать, номера столов аналогичны номерам в системе R-Keeper.

«Также в роботе имеются и интерактивные функции. По своей сути BellaBot — ласковая кошка. Система тактильной обратной позволяет роботу выдавать разные реакции при прикосновении к голове или ушам. Дисплей на голове — это не только основная панель для работы официантов, но и возможность отображения десятков интерактивных выражений эмоций: счастье, грусть, лень или злость (если котенка будут часто отвлекать во время работы), чтобы клиенты могли почувствовать «эмоции» робота», — говорится в сообщении.

Робот оборудован высокотехнологичными сенсорами, которые способны обнаружить препятствие на дистанции более 10 метров. Частота обнаружения препятствий — 5400 раз в минуту. Угол обнаружения — 192 градуса. Минимальная высота обнаружения объекта — 20 см.

Максимальный вес, который может нести на себе робот, — 10 кг на 1 поднос, а скорость доставки — до 1,2 метров в секунду.

Модель PuduBot имеет схожие характеристики, основное отличие — это форм-фактор, у данной модели нет какой-либо аналогии с животными, но также есть интерактивный экран, отображающий глаза и улыбку робота.