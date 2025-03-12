Самозапрет покупок на маркетплейсах: к чему готовиться селлерам

В чем смысл запрета

Даванков в январе предложил обязать маркетплейсы ввести для покупателей функцию самозапрета на покупки. По его мнению, это поможет людям, которым свойственны импульсивные траты, и убережет их от финансовых проблем. Предполагается, что россияне смогут устанавливать лимиты на расходы, выбирать категории товаров и сроки, в которые не смогут совершать покупки. Пользоваться функцией они будут добровольно.

Что думают власти

Минэкономразвития в ответе Даванкову поддержало идею и предложило провести эксперимент «совместно с крупнейшими маркетплейсами», сообщили РИА Новости. Это позволит «на добровольной основе реализовать соответствующий функционал и произвести оценку его эффективности», указали в ведомстве.

Чтобы выработать способы защиты покупателей, нужно изучить правоприменение заработавшего недавно самозапрета на кредиты и микрозаймы, а также запрета участия россиян в азартных играх, добавили в Минэке.

Позже директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимир Волошин заявил, что сейчас никаких экспериментов по самозапрету покупок не проводится и не планируется. Сама идея «по-своему заслуживает внимания», добавил он.

Позиция рынка

Федеральное общество сетей торговли (ФОСТ), которое представляет интересы продавцов на маркетплейсах и воадельцев пунквто выдачи заказов, раскритиковало инициативу. В организации признали, что у некоторых россиян «отмечается тяга к постоянным и порой импульсивным покупкам», которые совершаются как онлайн, так и офлайн. «Однако каждый дееспособный гражданин вправе сам принимать решение о потакании или борьбе с шопоголизмом, без давления со стороны государства», — подчеркнули в ФОСТ.

Там добавили, что более актуальной проблемой для рынка является «перепотребление и вытекающее из него злоупотребление правами потребителя».

Что говорят эксперты

Если введение самозапрета на покупки станет массовой практикой, «это безусловно отразится и на самих цифровых площадках, и на селлерах, так как заметная доля продаж — это спонтанные покупки», заявил Русбейс Максим Самойленко, директор по маркетингу сервиса внутренней аналитики маркетплейсов Seller24.

По его словам, пока сложно оценить, как мера повлияет на рынок, поскольку неизвестно, какая доля пользователей решит ей воспользоваться. Если инструмент станет популярен, маркетплейсам и продавцам придется адаптировать стратегии, сделав акцент на более осознанном подходе к продажам, указал Самолейнко. Сделать это можно, например, через улучшение качества товаров, персонализацию предложений и усиление лояльности покупателей, отметил эксперт.

Мнение покупателей

Россияне пока не видят пользы в самозапрете на покупки, показал опрос SuperJob, проведенный среди 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех округов страны. 65% респондентов заявили, что не станут устанавливать самоограничение. Против инициативы Даванкова выступил 51% опрошенных, 21% ее поддержал, 28% затруднились оценить идею.

При этом женщины чаще мужчин высказывались в пользу введения самозапрета на маркетплейсах (22% против 19%). Идею депутата также чаще поддерживали респонденты старше 45 лет (29%). Против меры чаще выступали россияне с ежемесячным доходом от 100 тыс. рублей (54%).

Фото на обложке: Yaryna Bondarchuk / Getty Images