В Госдуме предложили ввести штрафы до 700 тыс. рублей для агрегаторов такси

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который устанавливает штрафы для агрегаторов такси за передачу заказов водителям без действующего разрешения на управление автомобилем. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, штрафы за нарушения для индивидуальных предпринимателей (ИП) составят до 50 тыс. рублей, а для компаний — до 500 тыс. рублей. За повторные нарушения штрафы будут выше: для ИП — до 100 тыс. рублей, для юрлиц — до 700 тыс. рублей.

Наказание за незаконное вождение. Также депутаты предложили ужесточить ответственность для лиц, которые по закону не должны допускаться к вождению. В случае принятия документа штрафы для них увеличатся с 5–15 тыс. рублей до 15–20 тыс. рублей.

Штрафы за введение потребителей в заблуждение. Кроме того, авторы проекта хотят вывести в отдельный состав и усилить ответственность для юрлиц за введение потребителей в заблуждение о качестве и безопасности услуг такси. Штрафы увеличатся с 100–500 тыс. рублей до 300–700 тыс. рублей.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан «в целях превентивного воздействия для улучшения качества услуг по перевозке пассажиров легковым такси и повышения безопасности на дорогах».

В конце февраля Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил отложить введение требования о локализации автомобилей такси до осени 2026 года. В РСПП указали, что в противном случае это грозит уходом из отрасли самозанятых водителей и увеличением цен.

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