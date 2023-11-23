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Власти могут ужесточить активацию SIM-карт — «Ъ»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Правительство планирует ужесточить активацию SIM-карт: операторы будут вынуждены перед этим проверять данные абонентов в МВД. Сейчас они могут активировать симки сразу после покупки, а операторы сверяют информацию с базой МВД в течение месяца.

Власти могут ужесточить активацию SIM-карт — «Ъ»

По данным источников «Коммерсанта», пока не ясно, в какие сроки должна будет проходить сверка с базами МВД, если оборот SIM-карт ужесточат, но на это потребуется как минимум два дня.

Идея пока не оформлена в законодательную инициативу. В МВД и Роскомнадзоре не ответили на запрос. В Минцифры отметили, что е выступали с таким предложением.

Сами операторы считают, что новые правила приведут к трудностям в заключении новых контрактов и, наоборот, спровоцировать активизацию серого оформления SIM-карт.

  • В сентябре российским мобильным операторам предложили запретить пропускать звонки с незарегистрированных SIM-карт. Причина изменений — участившиеся случаи мошенничества, которые фиксируют в том числе в ЦБ. Минцифры и сами операторы считают, что нынешнего контроля достаточно.

Фото на обложке: Unsplash

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