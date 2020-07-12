Правительство обновит условия возврата к упрощенному налоговому режиму

Для снижения нагрузки на малый бизнес правительство предлагает дать предпринимателям возможность возвращаться на упрощенную систему налогообложения после того, как они покинули ее из-за роста объема выручки и численности персонала. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас субъекты МСП, у которых доходы не превышают 150 млн рублей в год, а численность сотрудников — 100 человек, вправе применять «упрощенку»: вместо многих налогов платить один — по ставке 6% с дохода или 15% — с доходов минус расходы.

В случае превышения этих порогов право на льготный режим утрачивается и компании переводятся на общий режим налогообложения — с сопутствующим ростом отчетности и фискальной нагрузки.

В феврале Госдума приняла законопроект о переходном периоде, который призван смягчить тяжесть такого перехода. При годовой выручке до 200 млн рублей и средней численности сотрудников до 130 человек у таких компаний будет особая «упрощенка» с более высокими ставками: 8% — на доходы или 20% — на прибыль.

Сейчас правительство предложило поправки ко второму чтению проекта. Предлагается дать малому и среднему бизнесу «возможность начать следующий календарный год с чистого листа» и продолжить платить 6% или 15% соответственно.

Как пояснили газете в Минэкономики, после повышения ставок до 8% и 20% из-за временного роста выручки и численности персонала компании смогут вернуться к стандартным 6% или 15% — если вновь будут соответствовать критериям «упрощенки». По оценке ведомства, такой механизм может быть востребован у 22 тысяч организаций.

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