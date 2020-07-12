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Правительство обновит условия возврата к упрощенному налоговому режиму

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Для снижения нагрузки на малый бизнес правительство предлагает дать предпринимателям возможность возвращаться на упрощенную систему налогообложения после того, как они покинули ее из-за роста объема выручки и численности персонала. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Правительство обновит условия возврата к упрощенному налоговому режиму

Сейчас субъекты МСП, у которых доходы не превышают 150 млн рублей в год, а численность сотрудников — 100 человек, вправе применять «упрощенку»: вместо многих налогов платить один — по ставке 6% с дохода или 15% — с доходов минус расходы.

В случае превышения этих порогов право на льготный режим утрачивается и компании переводятся на общий режим налогообложения — с сопутствующим ростом отчетности и фискальной нагрузки.

В феврале Госдума приняла законопроект о переходном периоде, который призван смягчить тяжесть такого перехода. При годовой выручке до 200 млн рублей и средней численности сотрудников до 130 человек у таких компаний будет особая «упрощенка» с более высокими ставками: 8% — на доходы или 20% — на прибыль.

  • Сейчас правительство предложило поправки ко второму чтению проекта. Предлагается дать малому и среднему бизнесу «возможность начать следующий календарный год с чистого листа» и продолжить платить 6% или 15% соответственно.

Как пояснили газете в Минэкономики, после повышения ставок до 8% и 20% из-за временного роста выручки и численности персонала компании смогут вернуться к стандартным 6% или 15% — если вновь будут соответствовать критериям «упрощенки». По оценке ведомства, такой механизм может быть востребован у 22 тысяч организаций.

Фото: Unsplash

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