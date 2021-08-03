Фонд Sistema VC продал долю в сервисе персонализации маркетинговых кампаний Datasine

Sistema VC, венчурный фонд АФК «Система», продал свою долю в Datasine, российско-британском сервисе, позволяющем персонализировать маркетинговые кампании. Об этом сообщает пресс-служба АФК «Система».

Покупателем выступила компания Shutterstock – разработчик одной из ведущих в мире онлайн-площадок по продаже визуального контента.

«При принятии инвестиционного решения фонд предполагал, что Datasine либо вырастет в крупный самостоятельный бизнес, либо будет востребован, как сильная AI-команда. В итоге реализовался второй сценарий, и мы рады, что Shutterstock стал новым домом для компании. Фонд вышел из актива с прибылью», — сказал президент Sistema VC Дмитрий Филатов.

RB.ru сообщили в фонде, что не раскрывают финансовые условия сделки.

Datasine разрабатывает платформу для персонализации маркетинговых кампаний на основе анализа действий пользователя. В ее основе лежат технологии искусственного интеллекта и принципы научной психологии.

Фонд Sistema VC инвестировал в проект в феврале 2019 года. Тогда российско-британская компания привлекла $5,2 млн. Партнерами Sistema VC по сделке выступили европейские инвесторы Pentech Ventures и Cathay Innovation, а также американские фонды Propel Venture Partners и Twin Ventures International.

Венчурный фонд Sistema VC основан в 2016 году и занимается инвестициями в высокотехнологичные компании, демонстрирующие высокие темпы развития и имеющие потенциал стать лидерами в своих отраслях или нишах. По состоянию на конец 2020 года фонд был проинвестирован на 95%.

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