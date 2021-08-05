Врачи Санкт-Петербурга начнут совершать обходы пациентов на самокатах

«Ситимобил» организует бесплатные поездки на электросамокатах для врачей на вызовы в Санкт-Петербурге. Партнером первого в России пилотного запуска стали центры общей врачебной практики «Полис», говорится в сообщении «Ситимобила».

«Эпидемиологическая ситуация кратно увеличила количество вызовов в городе и осложнила обходы пациентов медицинских центров. Проект поможет врачам добираться к пациентам на вызовы безопаснее и комфортнее. Поездки на электросамокатах обезопасят докторов от социальных контактов в общественном транспорте», — сообщили в компании.

На старте проекта к программе подключены центры «Полис» в Выборгском, Приморском, Московском, Пушкинском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Врачам будут доступны около 4 тысяч электросамокатов по всему городу.

Позднее география партнерства расширится.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: «Ситимобил»