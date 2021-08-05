Врачи Санкт-Петербурга начнут совершать обходы пациентов на самокатах

«Ситимобил» организует бесплатные поездки на электросамокатах для врачей на вызовы в Санкт-Петербурге. Партнером первого в России пилотного запуска стали центры общей врачебной практики «Полис», говорится в сообщении «Ситимобила».
«Эпидемиологическая ситуация кратно увеличила количество вызовов в городе и осложнила обходы пациентов медицинских центров. Проект поможет врачам добираться к пациентам на вызовы безопаснее и комфортнее. Поездки на электросамокатах обезопасят докторов от социальных контактов в общественном транспорте», — сообщили в компании.
На старте проекта к программе подключены центры «Полис» в Выборгском, Приморском, Московском, Пушкинском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Врачам будут доступны около 4 тысяч электросамокатов по всему городу.
Позднее география партнерства расширится.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: «Ситимобил»
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ВОЗ призвала ввести мораторий на повторные прививки от COVID-19
- 2 Рекрутинговые сервисы начали добавлять в резюме строчку о статусе вакцинации
- 3 Обнародовать и пристыдить: как Япония борется с теми, кто не соблюдает коронавирусные ограничения
- 4 Microsoft ввела обязательную вакцинацию сотрудников для работы в офисе
- 5 Мой бизнес пострадал от пандемии. Как я могу получить помощь?