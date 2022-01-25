В Skillbox и Geekbrains уволили сотни специалистов

В подконтрольных VK компаниях — Skillbox и Geekbrains — под конец прошлого года прошли массовые увольнения. Причина — объединение дублирующих функций и естественный отток.

Skillbox, по данным собеседника «Ведомостей», покинули около 300 человек. Сокращения затронули методистов и продюсеров, специалистов службы поддержки образовательных платформ.

Представитель холдинга не раскрыл точное число уволенных сотрудников, но отметил, что после слияния нескольких компаний менеджмент объединяет похожие функции и проводит необходимые изменения.

На сайте HeadHunter, по собственным данным компании, размещено свыше 1600 активных резюме, где в качестве последнего места работы за последний календарный год указаны Skillbox или Geekbrains. Резюме считает актуальным в течение двух месяцев после публикации или обновления.

Эксперты считают, что увольнения связаны с оптимизацией бизнеса, а также из-за вложений в дорогостоящие эксперименты, которые не принесли результатов.

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