Fintech-сервис «Скрепка» привлек $1,5 млн инвестиций

Fintech-сервис «Скрепка» привлек $1,5 млн от швейцарского фонда Fundwizer Holding AG и его председателя правления – бывшего первого вице-президента ТНК Иосифа Бакалейника. Об этом Rusbase сообщил представитель стартапа.

Швейцарский фонд также принимал участие в первом раунде инвестиций, когда в стартап было вложено $200 тысяч. Инвестиции в рамках первого раунда были привлечены в феврале 2019 года, они были направлены на разработку первой версии системы, формирование команды и начало тестирования сервиса и приложения.

Сервис вышел на рынок в прошлом году и предложил использовать кешбэк для снижения кредитной нагрузки россиян.

Согласно идее проекта, заемщик покупает привычные товары повседневного спроса в любом магазине на территории России, сканирует чек в мобильном приложении, после чего производитель товара начисляет кешбэк, который автоматически в полном объеме направляется на погашение кредитной задолженности.

«Общий объем вложений в проект оценивается в $7 млн, – сообщил основатель платежного сервиса Алексей Шумилин. Привлеченные инвестиции будут направлены на разработку и внедрение дополнительного функционала, который позволит пользователям еще больше увеличивать сумму кешбэка и бонусов в счет погашения долга, на развитие инструментов по управлению лояльностью для брендов, а также масштабирование проекта на рынке потребительского кредитования».

За год аудиторию сервиса планируется увеличить до 1 млн пользователей.

Интерес к «Скрепке» связан с тем, что сервис включает в себя несколько актуальных на сегодня тем – платежные системы, кешбэки и микрофинансы, рассказал «Ведомостям» Бакалейник. У сервиса хорошие перспективы и в дальнейшем он может стать ценным активом на продажу, уверен он.

Общий объем вложений в проект оценивается в $7 млн.

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