Sky и Founders Factory создали новый фонд для поддержки климатических стартапов

Глобальная корпорация Sky и венчурная компания и стартап-акселератор Founders Factory объединились для создания нового фонда Planet Fund для поддержки инноваций в области климатических технологий. Среди причин, сделавших коллаборацию наиболее актуальной именно сейчас, участники называют «масштабную миграцию технических талантов»

Основанный Founders Factory и Sky Ocean Ventures новый фонд привлечет около €116 млн для обеспечения развития устойчивых климатических технологий нового поколения, пишет сайт EU-Startups.

Фокус, в частности, будет на декарбонизации, сохранении природных ресурсов, экономике переработки, технологии сдерживания изменения климата и т.п.

Фонд предоставит не только финансовую, но и практическую поддержку стартапам за счет внушительных возможностей Founders Factory в виде экспертной операционной поддержки и доступа к корпорациям мирового класса.

У акселератора уже есть богатый опыт по созданию успешных компаний – в том числе с высокой капитализацией.

«Мы почувствовали необходимость в создании этого фонда из-за остроты климатической повестки и из-за масштаба возможностей. Мы видим масштабную миграцию технических талантов, желающих работать в сфере климатических технологий, и знаем, что существует пробел в предоставлении капитала и практической поддержки новому поколению амбициозных компаний, ориентированных на создание инициатив на пользу всей планеты», — прокомментировал партнерство со Sky генеральный директор Founders Factory Генри Лейн Фокс.

Климатическая повестка очевидно интересует Founders Factory: акселератор ранее уже запустил инвестиционную программу для климатических стартапов G-Force (в партнерстве с агентством социальных инноваций Nesta) и недавно объявил о предстоящем запуске программы океанических исследований и технологий — Blue Action Lab.

Sky, со своей стороны, будет поддерживать Planet Fund, опираясь на десятилетия успешных экологических инициатив (включая программу снижения выбросов Sky Zero и деятельность фонда Sky Ocean Ventures).

Кстати, все 25 стартапов, в которые Sky Ocean Ventures инвестировал с момента своего запуска в 2018 году, будет теперь курировать Planet Fund.

Также в Sky сообщают, что в пользу нового фонда будут идти доходы от продаж производителя бумажных бутылок Choose Packaging компании Hewlett Packard.

«Мы рады сотрудничать с Founders Factory, которые идеально подходят для продвижения нашей инициативы, инвестируя в предприятия, которые ускорят развитие климатических технологий и обеспечат более чистое, безопасное будущее всей планеты. Мы с нетерпением ждем того положительного влияния, которое новый фонд окажет на стартап-предпринимателей в области климатических технологий», — сообщила директор по маркетингу Sky Дебби Кляйн.

Новый фонд возглавят Генри Лейн Фокс (генеральный директор Founders Factory, партнер Firstminute Capital и председатель Creator Fund) и Джейми Роулз (бывший глава инвестиций Sky Ocean Ventures), а также главный импакт-директор Микол Кьеза (бывший глава Impact в Five Seasons Ventures) и Камилла Маццолини, ClimateTech-инвестор (ранее работавшая в Firstminute Capital).

Планируется, что фонд будет сотрудничать с многочисленными учеными-климатологами, бизнес-ангелами, компаниями, занимающимися климатическими технологиями (включая Ovo Energy, Mindful Chef и Zero Avia), сообществом климатических технологий Founders Forum Group, благотворительным институтом Founders Pledge и другими заинтересованными активистами.

Фото на обложке: Nicholas Doherty / Unsplash