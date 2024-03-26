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Продюсер Семен Слепаков* ликвидирует последний бизнес в России — СМИ

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Продюсер и комик Семен Слепаков* ликвидирует последний оставшийся в России бизнес, узнал Telegram-канал Shot.

Продюсер Семен Слепаков* ликвидирует последний бизнес в России — СМИ
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По данным канала, Слепаков направил заявление в налоговую службу о прекращении физическим лицом деятельности в качестве ИП. Через него артист получал средства в том числе от рекламных контрактов.

Shot указывает, что налоговая служба примет решение о ликвидации бизнеса 1 апреля.

Ранее в 2023 году Слепаков выставил на продажу всю недвижимость, которой продюсер владел в РФ. Например, апартаменты в центре Москвы площадью 217 кв. м. он продал за 295 млн рублей.

Как писал тогда Telegram-канал Mash, квартиру у Слепакова купил доцент Высшей школы экономики Петр Толстых.

В 2022 году Слепаков уехал в Израиль.

*Минюст РФ внес Семена Слепакова в список иностранных агентов 14 апреля 2023 года. Министерство аргументировало свое решение тем, что комик выступал против специальной военной операции.

Фото на обложке: VK Семен Слепаков

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