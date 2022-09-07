В России запустили сервис по автоматической маркировке в текстах запрещенных организаций и лиц

Он предназначен для СМИ и компаний и позволит избежать штрафов.

IT-предприниматель, CEO компаний Callibri, Gudok, «СкиньСкан» Иван Шкиря запустил сервис «Слеза», который автоматически маркирует в текстах запрещенные в России организации и лица.

«Слеза» следит за обновлениями списков экстремистских и террористических организаций, а также иноагентов, сообщил RB.RU Иван Шкиря. По состоянию на 7 сентября текущего года таких лиц и организаций насчитывается 404: из них признаны экстремистами 95, террористами — 40, иноагентами — 269.

Закон обязывает в любой публикации маркировать подобные организации и лиц-иноагентов. За отсутствие маркировки владельцу сайта грозит штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

«Слеза» позволяет установить на любой сайт специальный код, который правильно промаркирует упоминание организаций или лиц по требованию закона. Стоимость использования сервиса зависит от посещаемости сайта и начинается от 999 рублей.

«Слеза» также существует в виде бесплатного телеграм-бота которому можно отправить текст для проверки — бот вернет его правильно промаркированным.

Пример использования бота в Telegram

«Держать в голове несколько сотен имен и компаний (список которых постоянно меняется) и актуализировать все тексты вне зависимости от даты их публикации — невозможно. Но вы обязаны, иначе штраф 40 000 — 50 000 рублей за каждое упоминание без маркировки. "Слеза" промаркирует любой текст, а для компаний есть корпоративное решение, которое поддержит все тексты на сайте в легитимном поле автоматически», — сообщил Шкиря.

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