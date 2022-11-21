Slush аннулировал победу сервиса Immigram в международном конкурсе «питчей»

Организаторы Slush приняли решение аннулировать победу платформы для релокации IT-специалистов Immigram в международном конкурсе «питчей» Slush 100 Pitching Competition. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Slush.
Победителем Slush 100 Pitching Competition в 2022 году, на котором стартапы представляют свои проекты, стал проект российских основателей Анастасии Миролюбовой и Михаила Шаронова.
Через 21 час после награждения организаторы Slush сделали заявление в Twitter и сообщили, что жюри «проведет тщательную проверку деятельности Immigram». «Slush не поддерживает действия России в Украине, не сотрудничает с российскими фирмами и фондами и не принимает заявки от стартапов и инвесторов, которые базируются в России», — говорилось в сообщении.
В качестве награды проект должен был получить €1 млн от инвестиционных фондов Accel, General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, NEA и Northzone.
«В свете новой информации о деятельности победителей конкурса Slush 100 Pitching Competition в России Slush принял решение отозвать их победу», — говорится в сообщении.
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