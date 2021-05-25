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На форуме Smart Cities Moscow спикеры поговорят о туристических технологиях

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

25-26 мая состоится онлайн-форум Smart Cities Moscow, посвященный развитию «умных» городов. Гости обсудят 5G, искусственный интеллект, городские сервисы, «зеленые» технологии, а также эволюцию туристической индустрии в период пандемии.

На форуме Smart Cities Moscow спикеры поговорят о туристических технологиях

Тематический блок «Новый виток развития туризма» пройдет 26 мая в 17:00 — 18:30. Эксперты поделятся кейсами и поговорят о новых технологиях, дополненной и виртуальной реальностях, внутреннем и устойчивом туризме, цифровом кочевничестве и других темах.

В качестве спикеров выступят:

  • Макс Крайнов, генеральный директор Aviasales;
  • Владимир Варнавский, генеральный директор VResorts;
  • Олег Беркович, заместитель председателя правительства, министр культуры Нижегородской области;
  • Эвелина Хедерер (Evelina Hederer), директор по развитию бизнеса Expedia Group Media Solutions;
  • Лаура Аалто, генеральный директор Helsinki Marketing;
  • Ульяна Зинина, руководитель Facebook по связям с государственными организациями в России;
  • Екатерина Проничева, председатель Комитета по туризму Москвы;
  • Хорхе Франц (Jorge Franz), старший вице-президент по туризму Houston First Corporation.

Подробности и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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