На форуме Smart Cities Moscow спикеры поговорят о туристических технологиях

25-26 мая состоится онлайн-форум Smart Cities Moscow, посвященный развитию «умных» городов. Гости обсудят 5G, искусственный интеллект, городские сервисы, «зеленые» технологии, а также эволюцию туристической индустрии в период пандемии.

Тематический блок «Новый виток развития туризма» пройдет 26 мая в 17:00 — 18:30. Эксперты поделятся кейсами и поговорят о новых технологиях, дополненной и виртуальной реальностях, внутреннем и устойчивом туризме, цифровом кочевничестве и других темах.

В качестве спикеров выступят:

Макс Крайнов, генеральный директор Aviasales;

Владимир Варнавский, генеральный директор VResorts;

Олег Беркович, заместитель председателя правительства, министр культуры Нижегородской области;

Эвелина Хедерер (Evelina Hederer), директор по развитию бизнеса Expedia Group Media Solutions;

Лаура Аалто, генеральный директор Helsinki Marketing;

Ульяна Зинина, руководитель Facebook по связям с государственными организациями в России;

Екатерина Проничева, председатель Комитета по туризму Москвы;

Хорхе Франц (Jorge Franz), старший вице-президент по туризму Houston First Corporation.

Подробности и регистрация — на сайте.



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