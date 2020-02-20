ГИБДД начнет рассылать водителям смс с предупреждениями об очагах ДТП

«Более того, есть идея, чтобы предупреждать людей в формате смс-рассылок о том, что они приближаются к такому месту. Такие технологии есть у операторов связи, и они хотят работать в этом направлении. Думаю, что это будет реализовано в ближайшем будущем», — сказал Понарьин.