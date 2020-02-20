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ГИБДД начнет рассылать водителям смс с предупреждениями об очагах ДТП

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

ГИБДД разработала систему автоматизированной обработки данных о ДТП, которая позволяет видеть на электронной карте очаги аварий. Об этом сообщил замглавы ГИБДД Олег Понарьин в эфире радиостанции «Милицейская волна».

ГИБДД начнет рассылать водителям смс с предупреждениями об очагах ДТП

«Теперь мы видим на электронной карте очаги ДТП, которые в дальнейшем могут быть проанализированы, и будут приняты меры по ликвидации причин возникновения аварий», — сказал он.

В настоящее время, по словам Понарьина, система отрабатывается, и ее нет в широком пользовании. Однако в планах Госавтоинспекции — передача такой информации в сеть, чтобы водители видели такие очаги, могли планировать свои поездки и рассчитывать скоростные режимы.

«Более того, есть идея, чтобы предупреждать людей в формате смс-рассылок о том, что они приближаются к такому месту. Такие технологии есть у операторов связи, и они хотят работать в этом направлении. Думаю, что это будет реализовано в ближайшем будущем», — сказал Понарьин.

Фото: Unsplash

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22 февраля 2020

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