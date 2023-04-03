Количество sms-атак в России выросло в три раза с 2022 года

С января 2022 года банки и маркетплейсы в России столкнулись с трехкратным ростом частоты sms-атак. К моменту обнаружения убытки компаний могут исчисляться уже миллионами рублей, сообщили «Ведомости» со ссылкой на Servicepipe.

Мошенники используют вредоносных ботов, которые атакую сайты и приложения бизнеса. Боты с помощью номеров телефонов утекших баз данных генерируют множество запросов на регистрацию, авторизацию или восстановление пароля по номеру.

В среднем за одну атаку злоумышленники могут направить десятки тысяч sms. При этом атаки могут повторяться несколько раз в сутки. Одна отправка такого сообщения обходится в среднем в 1,5-2 рубля. У банков из топ-10 стоимость варьируется от 1,6 рублей до 2,1 рублей.

На рост числа sms-атак в 2022 году повлиял тот факт, что в прошлом году в открытый доступ попало рекордное количество баз данных россиян, говорят специалисты. Тогда в сеть попало 1,5 млрд записей с личными данными россиян.

По словам аналитиков, простые sms-атакки отсеиваются с помощью Captcha, лимита на число отправленных сообщений и ограничений IP-адресов и стран. Однако по мере увеличения базы используемых номеров, количества IP-адресов и сложности ботов эти методы перестают помогать, их стоит заменять специализированными антибот-решениями.

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