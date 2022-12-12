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Запущен сервис для рассылки SMS посетителям сайта, которые не оставляли номер телефона

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Система сквозной бизнес-аналитики Roistat запустила сервис «SMS-таргетинг», который позволяет рассылать SMS посетителям сайта, даже если они не оставляли номер телефона. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Запущен сервис для рассылки SMS посетителям сайта, которые не оставляли номер телефона

Для этого компания сотрудничает с телеком-операторами: SMS-таргетинг объединяет данные о визитах на сайт с данными сотовых операторов.

Разработчики называют свой продукт альтернативой Google Ads и соцсетям Meta*. В Roistat считают, что после блокировок указанных сервисов бизнес не может обеспечить прежний объем рекламного трафика, а стоимость привлечения в доступных каналах растет.

Услуга SMS-таргетинга у компании бесплатна, оплата идет только за SMS-сообщения. Стоимость одного сообщения составляет от 9 рублей. Она повысится, если отправить захочет воспользоваться нестандартным шаблоном.

Как это работает:

  • рекламодатель создает рекламную кампанию, указывает сайт и даты визитов на сайт, исключает действующих клиентов из получателей, если это необходимо;
  • затем выставляется бюджет и время отправки, после чего сформированная рекламная кампания отправляется операторам связи;
  • на стороне телеком-операторов формируется аудитория получателей SMS, исходя из данных посещения определенного сайта и с учетом согласия пользователей на получение рекламных рассылок.

С помощью «SMS-таргетинга» можно отправить сообщение посетителям сторонних сайтов, например, сайтов конкурентов или сайтов с похожими продуктами или услугами. В Roistat уверяют, что рекламодатель не получает базу номеров, только возможность отправить сообщение. Ранее сервис работал в режиме закрытого бета-тестирования.

Meta* — rомпания Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке: Unsplash

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