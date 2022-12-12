Запущен сервис для рассылки SMS посетителям сайта, которые не оставляли номер телефона

Система сквозной бизнес-аналитики Roistat запустила сервис «SMS-таргетинг», который позволяет рассылать SMS посетителям сайта, даже если они не оставляли номер телефона. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Для этого компания сотрудничает с телеком-операторами: SMS-таргетинг объединяет данные о визитах на сайт с данными сотовых операторов.

Разработчики называют свой продукт альтернативой Google Ads и соцсетям Meta*. В Roistat считают, что после блокировок указанных сервисов бизнес не может обеспечить прежний объем рекламного трафика, а стоимость привлечения в доступных каналах растет.

Услуга SMS-таргетинга у компании бесплатна, оплата идет только за SMS-сообщения. Стоимость одного сообщения составляет от 9 рублей. Она повысится, если отправить захочет воспользоваться нестандартным шаблоном.

Как это работает:

рекламодатель создает рекламную кампанию, указывает сайт и даты визитов на сайт, исключает действующих клиентов из получателей, если это необходимо;

затем выставляется бюджет и время отправки, после чего сформированная рекламная кампания отправляется операторам связи;

на стороне телеком-операторов формируется аудитория получателей SMS, исходя из данных посещения определенного сайта и с учетом согласия пользователей на получение рекламных рассылок.

С помощью «SMS-таргетинга» можно отправить сообщение посетителям сторонних сайтов, например, сайтов конкурентов или сайтов с похожими продуктами или услугами. В Roistat уверяют, что рекламодатель не получает базу номеров, только возможность отправить сообщение. Ранее сервис работал в режиме закрытого бета-тестирования.

Meta* — rомпания Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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