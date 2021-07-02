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Названы товары, которые быстрее всего можно продать через соцсети

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Более половины жителей России старше 18 лет хотя бы раз продавали что-то через социальные сети, свидетельствует опрос сервиса «Объявления ВКонтакте» и исследовательского агентства ResearchMe.

Названы товары, которые быстрее всего можно продать через соцсети

Около трети пользователей удается найти покупателя через свою страницу в соцсети за 1-2 дня, еще четверть опрошенных продает товары в соцсетях за 3-5 дней.

Быстрее всего респондентам удавалось продать одежду (19%), бытовую технику (17%) и электронику — телефоны и планшеты купили через соцсети у 17% опрошенных.

Почти половина респондентов уверены, что товары не дороже 2000 рублей можно продать за 1-2 дня. Каждый десятый считает, что вещи через соцсети легко продавать вне зависимости от стоимости. Более 70% опрошенных готовы торговаться в соцсетях и согласны сбросить от 10 до 30% от изначальной цены.

На что обращают внимание при покупке через социальные сети (можно было выбрать несколько вариантов ответа):

  • Цена товара — 53%;
  • Описание товара, характеристики — 44%;
  • Фотографии товара — 39%;
  • Лайки и комментарии под публикацией — 37%;
  • Местонахождение продавца — 35%;
  • Профиль продавца — 22%.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса в мае 2021 года среди 1261 пользователя рунета старше 18 лет.

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Фото: «ВКонтакте»

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