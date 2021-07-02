Названы товары, которые быстрее всего можно продать через соцсети

Более половины жителей России старше 18 лет хотя бы раз продавали что-то через социальные сети, свидетельствует опрос сервиса «Объявления ВКонтакте» и исследовательского агентства ResearchMe.
Около трети пользователей удается найти покупателя через свою страницу в соцсети за 1-2 дня, еще четверть опрошенных продает товары в соцсетях за 3-5 дней.
Быстрее всего респондентам удавалось продать одежду (19%), бытовую технику (17%) и электронику — телефоны и планшеты купили через соцсети у 17% опрошенных.
Почти половина респондентов уверены, что товары не дороже 2000 рублей можно продать за 1-2 дня. Каждый десятый считает, что вещи через соцсети легко продавать вне зависимости от стоимости. Более 70% опрошенных готовы торговаться в соцсетях и согласны сбросить от 10 до 30% от изначальной цены.
На что обращают внимание при покупке через социальные сети (можно было выбрать несколько вариантов ответа):
- Цена товара — 53%;
- Описание товара, характеристики — 44%;
- Фотографии товара — 39%;
- Лайки и комментарии под публикацией — 37%;
- Местонахождение продавца — 35%;
- Профиль продавца — 22%.
Исследование проводилось методом онлайн-опроса в мае 2021 года среди 1261 пользователя рунета старше 18 лет.
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Фото: «ВКонтакте»
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